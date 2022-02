Crisi Ucraina, ecco Terminator: la nuova arma di Putin per l’invasione

Un mezzo corazzato molto veloce, potente e attrezzatissimo: con questo veicolo Putin vuole invadere le città dell’Ucraina

Putin sarebbe pronto a invadere l’Ucraina, per farlo avrebbe a disposizioni anche nuovi mezzi corazzati di terra molto pericolosi per le truppe ucraine. Si tratta del BMPT, un veicolo da combattimento corazzato del tipo carro armato. Per capire la potenza dell’arma è stato scomodato addirittura Arnold Schwarzenegger, ribattezzando il mezzo Terminator.

All’interno di una città sarebbe un’arma devastante. Lo dimostrano i video delle esercitazioni russe al confine con la Bielorussia. In un filmato diffuso in rete, vi vedono alcuni Terminator che si dirigono verso il confine con l’Ucraina.

UN CARRO ARMATO VELOCE E DEVASTANTE

Questo carro armato è conosciuto anche come “Ob’yekt 199” ed è già in dotazione non solo dall’esercito russo ma anche da quello kazako, sebbene finora sia stato utilizzato solo per esercitazioni. Terminator è un veicolo veloce, agile, dotato di cannoni e lanciagranate e ha molteplici impieghi in combattimento. E’ in grado di travolgere truppe di terra ma anche altri veicoli armati, fortificazioni nemiche e persino di abbattere degli aerei.