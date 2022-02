Decesso Alessio Terranova, chef di Casa Sanremo:«Si ipotizza gara tra auto letale»

I magistrati stanno svolgendo delle indagini sulla morte dello chef, che ha perso la vita in un incidente lo scorso 12 febbraio

Nuovi sviluppi sono emersi dalle indagini che la procura di Patti (Messina) sta portando avanti sulla morte dello chef di Casa Sanremo, Alessio Terranova. Il giovane ha perso la vita a 37 anni in un incidente nei pressi di Messina, lo scorso 12 febbraio. All’inizio sembrava un sinistro “autonomo”, poi però l’inchiesta si è diretta su un altro possibile scenario, in parte confermato dalle riprese delle videocamere di sicurezza del posto, che mostrano alcuni attimi che hanno preceduto l’incidente mortale.

Il sinistro era occorso verso le 4 del mattino sulla statale che collega Falcone e Oliveri (Messina). Nell’auto con lo chef c’era un uomo di 33 anni, G. Bertino, che si trova ancora in ospedale, al Policlinico di Messina.

Il decesso dello chef

Dall’inchiesta è venuto fuori che quella notte ci sarebbe stata una gara d’auto tra la Bmw bianca in cui c’erano Terranova e Bertino e un’Audi A3, che ora è posta sotto sequestro e il cui conducente è indagato. Come riporta la Gazzetta del Sud, «dalle immagini acquisite si vedevano l’auto del Terranova e quella condotta da R.F. ingaggiare una competizione fatta di continui sorpassi a velocità vertiginosa in tratti di strada urbana con limiti di velocità molto bassa.

Poiché dalla competizione derivava la morte del Terranova è necessario capire, effettuando opportuni rilievi tecnici sul mezzo verificando la presenza di urti ovvero tracce di sangue anche solo del conducente, al fine di verificare la sciagurata condotta posta in essere e comprendere compiutamente la dinamica del sinistro», si legge nel decreto di sequestro.

Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha confermato la nuova pista presa dall’inchiesta, attualmente in corso, ipotizzando alcuni tipi di reato, tra cui omissione di soccorso e un reato del codice della strada inerente le competizioni d’auto.