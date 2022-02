Muore a 19 anni durante la partita di calcetto con gli amici

Tragedia ieri sera in un campetto sportivo parrocchiale. Immediati i soccorsi, ma per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

Morire a soli 19 anni durante una partita di calcetto. È successo a Statte, nel Tarantino, nella tarda serata di lunedì. Giuseppe Gallina è morto così, a causa di un malore che lo ha colpito nel corso di una partita di calcetto tra amici nel campo sportivo della parrocchia San Girolamo Emiliani.

Stroncato da un malore improvviso

Mentre stava giocando il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo i sensi, probabilmente colto da infarto. Nonostante gli immediati soccorsi prestati dagli operatori del 118, per Giuseppe c’è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale. Grande lo sconforto tra gli amici e i presenti sul campo da gioco. Il 19enne era residente nel quartiere periferico Paolo VI di Taranto.

L’episodio è stato segnalato al magistrato di turno in procura a Taranto che ha avviato un’inchiesta per accertare le cause del decesso, ma al momento non sembra esserci causa differente da quella della morte per un improvviso malore.