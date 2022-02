Donna violenta accusata di maltrattamenti contro il marito 75enne

La misura è stata presa dal Tribunale di Perugia dopo le indagini portate avanti dai carabinieri di Valfabbrica, in provincia del capoluogo umbro

Disposto un divieto di avvicinamento al marito per una donna di 40 anni, accusata di maltrattamenti ai danni del marito di 75. La misura è stata emessa dal Gip di Perugia dopo l’inchiesta portata avanti dai carabinieri di Valfabbrica (Perugia). Da quanto si apprende, i coniugi si erano incontrati quando la donna lavorava come badante da un amico dell’anziano. I due erano andati a vivere in Albania dove si erano sposati, per poi tornare in Umbria nel 2020.

Da quando sono rientrati in Italia, secondo il racconto del marito della 40enne, sarebbero cominciati i maltrattamenti fisici e morali ai suoi danni. La donna gli avrebbe impedito di incontrare i figli, che l’uomo aveva avuto dalla prima moglie, deceduta tempo addietro, non gli consentiva di usare il telefonino e di avere qualunque rapporto interpersonale. In diverse occasioni, sempre da quanto racconta la vittima, la donna lo avrebbe persino picchiato.

I fatti sono venuti furi durante alcuni accertamenti dei carabinieri, dopo la segnalazione di presenza sospette a casa del 75enne. La donna avrebbe cercato di impedire gli accertamenti, tentando di non far parlare l’anziano con i carabinieri e di non farli entrare in casa. Da alcuni ulteriori accertamenti, i militari hanno scoperto che nell’abitazione c’erano parenti della donna irregolari.

Il 75enne era riuscito a chiamare la figlia che lo aveva portato con sé e affidato alle cure mediche dopo una fase della sua vita in cui non aveva ricevuto alcuna assistenza sanitaria. Una volta uscito dal nosocomio, l’uomo ha denunciato la moglie. Da qui il divieto di avvicinamento a carico della donna.