Niente Green Pass per i suoi clienti, chiuso per 7 giorni un bar a Ostia. Il titolare aveva persino promosso sui social la partecipazione a una manifestazione non autorizzata contro la certificazione verde.

Siamo a Ostia, razione litoranea del comune di Roma Capitale. Tanti sul lungomare i locali dove poter consumare cibo e bevande, ma uno in particolare era diventato “famoso” nella zona – almeno così spiegano da Il Corriere della Città – perché vi si poteva accedere senza esibire il Green Pass, contrariamente a quanto imposto dalle misure del decreto. Per questo motivo, dunque, il Bar Sandrino’s era diventato luogo di ritrovo per eccellenza di contestatori e no vax. Eppure, viene reso noto, nelle ore di questa mattina l’esercizio di ristorazione, situato in Piazzale della Posta, è stato notificato dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido. Il provvedimento del Questore di Roma parla chiaro: sospensione della licenza per la durata di 7 giorni, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., con conseguente chiusura dell’esercizio commerciale, al titolare di un bar del litorale romano.

Il titolare promuoveva manifestazioni “no Green Pass”

Secondo quanto viene riportato dalla nota ufficiale, il provvedimento è scaturito “in seguito ad alcuni accertamenti relativi ad una manifestazione non autorizzata avvenuta il 10 febbraio scorso, nella parte antistante al bar, da parte di numerosi attivisti ‘no green pass’“. Alcuni dei manifestanti sono stati in seguito denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre viene spiegato che la stessa dimostrazione era stata pubblicizzata proprio dal titolare dell’attività attraverso dei post pubblicati sul suo profilo Facebook. Nei post, viene spiegato, il titolare “invitava la cittadinanza alla partecipazione all’interno del suo locale, dove avrebbe consentito l’accesso agli avventori senza il controllo della certificazione verde”.

Sempre secondo quanto viene reso noto dalla notifica, già in precedenza (per la precisione il 7 febbraio scorso) gli agenti del X Distretto avevano effettuato un controllo amministrativo all’interno del bar, “riscontrando l’inosservanza della normativa anti-Covid, per cui il titolare era stato sanzionato per mancanza del controllo dei green pass”. Alla luce di quanto emerso, dunque, il “Questore, dopo un’attenta istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha emesso il provvedimento di sospensione temporanea della licenza nei confronti del titolare del bar”. Nella mattinata di oggi, allora, gli agenti hanno raggiunto il locale e apposto all’esterno il cartello “Chiuso con Provvedimento del Questore di Roma”.