Gigi Bici, dopo l’omicidio c’era una donna al volante dell’auto

Si infittisce il mistero della morte di Luigi Criscuolo, il cui cadavere fu ritrovato il 20 dicembre scorso

Una donna era al volante dell’auto di Luigi Criscuolo, 60 anni, meglio noto a Pavia come Gigi Bici. È quanto mostrano alcuni video registrati dalle videocamere di sicurezza di Calignano (Pavia), la mattina dell’8 novembre 2021, il giorno in cui Criscuolo è scomparso. C’è ora da comprendere se la donna ripresa dalle videocamere di sorveglianza sia Barbara Pasetti, la fisioterapista arrestata per tentata estorsione e indagata per delitto e occultamento di cadavere nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Gigi Bici.

L’enigma della donna nell’auto di Criscuolo

Il cadavere di Criscuolo è stato rinvenuto lo scorso 20 dicembre proprio di fronte all’abitazione di Barbara Pasetti. La svolta nel caso Criscuolo potrebbe quindi giungere da un’immagine registrata alle ore 10:44 dell’8 novembre, giorno in cui, secondo gli investigatori, Gigi Bici era già morto.

Già alcuni giorni fa circolavano voci sul fatto che alla guida dell’auto di Gigi Bici potesse esserci una donna invece di un uomo. A dare conferma a questa ipotesi, è stato un esame più approfondito delle immagini riprese dalle videocamere di sicurezza.

Gli inquirenti dovranno ora scoprire se la donna ripresa dalle videocamere nell’auto di Criscuolo fosse o meno Barbara Pasetti. La donna resta, per ora, l’unica indagata. Gli investigatori stanno esaminando l’ipotesi di due probabili tentativi di avvelenamento ai danni di Gian Andrea Toffano, ex marito di Barbara Pasetti.