Sventato tentato suicidio di un 28enne. Carabinieri contattati dall’ex ragazza

A lanciare l’allarme la sua ex ragazza con la quale il 28enne conviveva dopo aver letto dei messaggi sui social scritti dal giovane.

Dei messaggi scritti sui social in cui lasciava intendere di voler mettere fine alla sua vita, poi la chiamata della sua ex ragazza ai Carabinieri che gli salvano la vita. A Chieti, un ragazzo di 28 anni aveva intenzione di togliersi la vita all’interno della sua abitazione con dei fili dell’elettricità legati a mo’ di cappio. Il tempestivo intervento dei militari di Chieti ha fatto sì che ciò non avvenisse.

Sventato tentato suicidio

Sui suoi social, il 28enne aveva deciso di sfogarsi scrivendo messaggi in cui era chiara la sua intenzione di voler mettere fine alla sua vita. Problemi economici da un lato, questioni amorose dall’altro avevano provocato in lui un forte disagio. I messaggi, però, non sono passati inosservati. A leggerli, infatti, la sua ex ragazza con la quale conviveva e che ha chiamato immediatamente i Carabinieri di Chieti.

Dopo aver verificato la concretezza dei messaggi, i militari si sono precipitati nell’appartamento in cui vive il 28enne evitando così il peggio. Il ragazzo è stato trovato in evidente stato depressivo ed è stato condotto presso l’Ospedale di Chieti dove ha passato la notte. Su di un tubo, ben in vista, i fili dell’elettricità legati a cappio.