Molesta una bambina in un centro commerciale: arrestato

L’uomo avrebbe approfittato della pausa caffé, portandola via dall’area giochi. La madre, che stava comprando alcune cose, si è resa conto che era accaduto qualcosa perché la piccola aveva una mascherina differente

Un uomo di 34 anni bengalese ha avvicinato e molestato una bambina di 7 anni in un centro commerciale di Bologna. Una donna stava facendo acquisti in un negozio e la figlia era andata a pochi metri da lì, in un’area giochi. L’uomo avrebbe approfittato della situazione avvicinando e portando via la piccola in un magazzino, dove l’avrebbe baciata e palpeggiata, poi le avrebbe messo dei biscotti nelle tasche e le avrebbe fatto indossare una mascherina diversa.

E proprio dalla mascherina diversa, e il cappottino abbottonato male, la madre si è resa conto che era accaduto qualcosa, il che l’ha fatta insospettire. La donna, non trovando più la piccola, è andata a cercarla e quando l’ha trovata, la figlia le ha raccontato ogni cosa. Subito ha chiamato i carabinieri.

I fatti sono occorsi a fine gennaio. I carabinieri, grazie a dei testimoni, hanno rintracciato il responsabile delle molestie, che lavorava nel centro commerciale e che avrebbe approfittato della pausa caffé per molestare la bimba.

Sul cellulare del molestatore, i carabinieri hanno rinvenuto molto materiale pedopornografico. Lo scorso mercoledì i militari lo hanno arrestato e condotto in galera.