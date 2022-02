Getta mozzicone di sigaretta nel passeggino: ustionata bimba di 3 anni

È successo a via dei Monti di Primavalle, a Roma, mentre due turisti americani stavano andando in farmacia per fare un tampone

Una sigaretta gettata nel passeggino in cui c’era una bimba di tre anni ha provocato l’ustione della piccola che è finita in pronto soccorso. Il fatto è occorso a Roma mercoledì scorso, in via dei Monti di Primavalle. Una coppia di turisti americani stava andando a fare un tampone in farmacia per rientrare negli Stati Uniti, in Massachusetts.

L’uomo racconta a Il Messaggero:«Ero con mia moglie e la mia bimba nel passeggino. Ho notato una scia di fumo dal passeggino, mi sono subito sporto per vedere cosa era accaduto. La tutina della bimba era stata mangiata dal fuoco. Una parte del viso e della spalla erano già ustionati e la culletta piena di cenere».

I coniugi hanno subito contattato i soccorsi che hanno trasportato la piccola al pronto soccorso del Bambin Gesù. La polizia, invece, ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Gli inquirenti hanno ascoltato i genitori della bimba e fatto scattare le indagini. I due turisti hanno raccontato di essere passati di fronte a un bar della zona che era pieno in quel momento.

L’inchiesta

Da quanto si apprende dal racconto della coppia, un gruppo di persone che aveva alzato un po’ il gomito, si trovava tra l’entrata del bar e la strada. Si sospetta che qualcuno abbia lanciato il mozzicone mentre passava la famiglia americana e che questo sia andato a finire sulla tutina della piccola.

Il padre della bimba, scioccato, ha proseguito nel suo racconto:«Non me ne sono accorto subito, solo quando ho visto il fumo uscire dal passeggino ho capito che qualcosa era accaduto. Non posso confermare con assoluta certezza che la sigaretta sia stata gettata da lì ma è stato l’unico punto, nel nostro tragitto, dove abbiamo incrociato diverse persone».

Gli inquirenti stanno indagando all’interno del suddetto bar, analizzando le videocamere di sicurezza e hanno comunicato che si tratterà di indagini alquanto complicate. Lo scopo è quello di scoprire chi abbia lanciato il mozzicone di sigaretta ancora acceso.

La bimba, accompagnata al pronto soccorso del Bambin Gesù, ha riportato una ustione di secondo grado su collo e volto. L’hanno medicata e la prognosi è di venti giorni. La famiglia è tornata in hotel e nei prossimi giorni tornerà negli Stati Uniti, come deciso.