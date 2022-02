Scopre neo sospetto sulla gamba: Andrea muore a 52 anni in soli 2 mesi

Andrea Possamai era un imprenditore noto a Conegliano, e aveva passione per le auto d’epoca

È morto a 52 anni Andrea Possamai, imprenditore noto a Conegliano, in provincia di Treviso. Un brutto male se l’è portato via in soli due mesi. L’imprenditore aveva scoperto di avere un neo sulla gamba a cui inizialmente non aveva fatto caso più di tanto. Poi, però, dopo averne parlato con i genitori, si era sottoposto a visita medica. Lo hanno quindi operato per asportare il neo, ma era in realtà un tumore maligno che aveva già prodotto una metastasi, e ormai non c’era più niente da fare per l’uomo.

Andrea era figlio dell’imprenditore Vittorio Possamai, che col fratello, nel 1960, aveva messo su l’Alpina, un’azienda di falciatrici a scoppio, motoseghe e macchine da giardinaggio, riscuotendo ben presto successo per le ottime prestazioni degli strumenti.

La ditta aveva ben duecento lavoratori e Vittorio era presidente del Cda. I Possamai hanno poi aperto altre attività familiari, in particolare nel settore immobiliare.

Leggi anche:—>Michele Cilli sparito a Barletta, la madre:«Voglio mio figlio, almeno il suo corpo. Qui tutti sanno chi l’ha portato via»

Andrea gestiva le varie attività familiari, ma aveva una grande passione per le automobili d’epoca, in particolare americane. Ne aveva circa una trentina e si occupava lui stesso di restaurarle.

Leggi anche:—>Covid, più di 5 milioni di bambini orfani per colpa della pandemia

Passamai lascia il padre Vittorio, la madre Maria, con cui abitava nella villa familiare, le sorelle Sonia e Silvia.