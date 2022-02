Narcotrafficante va a farsi il vaccino ma quando esce trova i carabinieri

Il tuo browser non supporta questo file

Era andato a fare il vaccino anti Covid ma all’uscita lo aspettavano i carabinieri per mettergli le manette. Latitante, deve scontare 4 anni

Un narcotrafficante 52enne di Vigevano, latitante, che deve scontare 4 anni di reclusione per trasporto di cocaina, è finito in manette dopo che i militari lo hanno bloccato all’uscita dell’hub vaccinale di Meda (Monza Brianza). L’uomo, infatti si era recato lì per farsi vaccinare contro il Covid. I carabinieri, che erano sulle sue tracce ormai da tempo, lo hanno rintracciato facilmente.

Il narcotrafficante deve scontare 4 anni di carcere poiché colto in flagrante mentre trasportava una partita di cocaina da 50 kg. L’uomo, tuttavia, era riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine e a latitare da settembre 2021, quando l’Ufficio Esecuzioni Penali di Nuoro aveva disposto che fosse incarcerato.

Forse ieri mattina, andando a farsi vaccinare, credeva che nessuno si sarebbe accorto della sua presenza. E invece i carabinieri erano sulle sue tracce, lo stavano seguendo da diversi giorni. Quando è uscito dal centro vaccinale, c’erano due uomini dell’Arma in divisa ad attenderlo. A quel punto l’hanno bloccato e arrestato. Ora il 52enne è in carcere, a Monza.