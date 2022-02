Entra in carcere con sette micro-cellulari in vagina: denunciata moglie di detenuto

La donna è stata tradita dalle apparecchiature elettroniche poste all’ingresso della sala dei colloqui del carcere.

Come tante altre volte, si è presentata nel carcere dove è detenuto il marito per la solita ora di colloquio. Ma questa volta aveva da consegnargli sette micro-cellulari nascosti in vagina. È la singolare scoperta fatta dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, nel giorno in cui la donna è andata a incontrare il marito.

I micro-cellulari destinati a altri detenuti

La donna ha superato i primi controlli, durante i quali gli agenti non avevano rilevato nulla. Non così all’ingresso della sala per i colloqui, dove sono posizionate delle apparecchiature elettroniche che hanno permesso di individuare ben sette micro cellulari avvolti in un involucro, nascosto nella vagina della donna.

Ad approfondire il controllo hanno provveduto poi le poliziotte della penitenziaria: hanno così scoperto i sette apparecchi per comunicare che, tramite il marito, la donna avrebbe poi consegnato ad altri detenuti. Dopo la perquisizione per la donna è arrivata la denuncia alla procura mentre gli apparecchi per comunicare sono stati sottoposti a sequestro.