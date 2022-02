Guerra Ucraina, Kiev: uccisi 5.300 soldati russi da inizio invasione

È il bilancio da parte ucraina. Mentre gli alleati annunciano nuove sanzioni, in Bielorussia prime prove di negoziato tra russi e ucraini.

Stando al bilancio fornito da parte ucraina e riportato dal Guardian, sarebbero circa 5.300 i soldati russi morti dall’inizio dell’invasione lanciata giovedì scorso. Il giornale britannico evidenzia come al momento sia impossibile verificare i dati in modo indipendente. La contabilità bellica da parte dei militari di Kiev riporta anche la cifra di 191 tank, 29 aerei, altrettanti elicotteri e 816 blindati andati distrutti. Sempre secondo l’esercito di Kiev i russi avrebbero “rallentato il ritmo dell’offensiva”. Tuttavia, a giudizio dello Stato Maggiore ucraino “gli occupanti russi tentano comunque ancora di avere successo in alcune zone”.

Stretta sui rapporti finanziari con Mosca: Londra annuncia nuove misure

Nuove misure annunciate dal governo del Regno Unito, che ha varato una serie di provvedimenti volti a “proibire a qualsiasi persona fisica o giuridica britannica transazioni finanziarie che coinvolgano la Banca centrale russa, il Russian National Wealth Fund e il ministero delle Finanze” di Mosca. A riportarlo è sempre il Guardian.

Le contromisure della Russia

Anche Mosca fa le sue contromosse. A partire da oggi, la Banca centrale russa bloccherà la vendita di titoli stranieri vietando ai broker delle banche di gestire le vendite di titoli da parte dei non residenti in Russia. La Banca potrebbe anche decidere di dare lo stop al trading in alcuni mercati, nel tentativo di contenere le turbolenze causate dall’attacco russo in Ucraina. Il divieto scatta oggi, ha annunciato la Banca di Russia, mentre il trading sul mercato dei cambi, del denaro e dei pronti contro termine della Borsa di Mosca dovrebbe partire alle 10 del mattino, ora locale. La Banca centrale russa ha fatto sapere che esaminerà la possibilità di consentire il trading in altri mercati.

Le mosse degli occidentali e i primi tentativi di negoziato tra russi e ucraini

Oggi il presidente americano Biden contatterà telefonicamente gli alleati per “coordinare una risposta unita” dopo l’attacco russo all’Ucraina. Alle 11.15 ora locale, Biden avrà un colloquio con “alleati e partner per discutere degli ultimi sviluppi in relazione all’attacco della Russia all’Ucraina e per coordinare una risposta unita”, ha reso noto la Casa Bianca.

Questa mattina alle 11 si terrà invece un nuovo Consiglio di difesa sulla guerra in Ucraina. Lo ha convocato il presidente francese, Emmanuel Macron. L’ultima riunione del Consiglio risaliva a sabato scorso.

Nel frattempo la delegazione ucraina che prenderà parte ai tentativi di negoziato tra Kiev e Mosca è arrivata in Bielorussia. Lo riferisce Nexta, mentre il ministero degli Esteri bielorusso su Twitter ha pubblicato una foto della sede dei colloqui. “In Bielorussia è tutto pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina”, è scritto nel tweet.