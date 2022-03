Energia, Codici: attenzione alla truffa del caro bollette

Finti venditori bussano alla porta o cercano una scusa per entrare in casa e rubare il più possibile. A rischio soprattutto gli anziani.

Lancia un allarme l’associazione Codici, che mette in guardia i consumatori dai venditori porta a porta che in questi giorni stanno tornando prepotentemente alla carica. I truffatori cercano di sfruttare il caro bollette per ottenere un nuovo contratto sull’energia o per rubare in casa.

“Le vittime preferite sono gli anziani – dice il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli – ma in linea di massima questi soggetti non sembrano farsi scrupoli a bussare a tutte le porte per cercare di strappare la firma su un contratto vantaggioso solo per la loro azienda o, peggio ancora, per entrare in casa e, una volta distratto l’inquilino, rubare il possibile. Il nostro invito è di prestare la massima attenzione, soprattutto a chi promette vantaggi clamorosi per risparmiare sulla bolletta“. Codici, spiega Giacomella, ha avviato uno sportello di consulenza in rete sulle tariffe energetiche riservato ai propri associati.