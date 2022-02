Regione Lazio regala duemila euro a coppia per le nozze: il bando

La Regione Lazio ha stanziato un fondo di 10 milioni di euro per coppie prossime a convolare a nozze: ecco il bando e tutti i dettagli.

Sposarsi e con tutto quello che ne consegue è un costo che molte coppie al giorno d’oggi non possono permettersi. La Regione Lazio a tal proposito ha stanziato un fondo di 10 milioni di euro. Per aiutare da una parte le coppie prossime a convolare a nozze e dall’altra per favorire e rilanciare il settore dei matrimoni.

Regione Lazio e lo stanziamento da 10 milioni di euro

Il bando promosso dalla Regione Lazio riguardo ai matrimoni si chiama ‘Nel Lazio con amore‘ e si pone come obiettivo quello di rimborsare le coppie prossime alle nozze con una cifra pari a 2000 euro. Questa iniziativa interessa sia le coppie italiane che straniere – quindi anche residenti fuori regione – ma che hanno deciso di sposarsi su territorio laziale. La data deve essere compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre prossimo.

Il contributo fa rientrare le seguenti spese: per l’acquisto delle bomboniere, per il noleggio di auto da cerimonia, per l’acquisto di abiti e accessori e anche per gli addobbi floreali o per i servizi di catering e ristorazione. E ancora, per la preparazione della cerimonia come i servizi di acconciatura e trucco, il viaggio di nozze nonché l’affitto di sale e location per la cerimonia e il seguente banchetto. E infine, anche per i fotografi e videomaker.

I requisiti

L’unico requisito richiesto per poter accedere al bando ed ottenere il rimborso di 2000 euro a coppia è scegliere attività e realtà imprenditoriali presenti ed attive nella Regione Lazio, da Roma a Frosinone, da Latina fino a tutte le province laziali.

Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente burocratici, ogni coppia potrà chiedere il rimborso di massimo cinque documenti di spesa mentre il contributo sarà concesso secondo una procedura a sportello. Le domande dovranno essere presentate dal 28 febbraio al 31 gennaio 2023.