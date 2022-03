Fisco, Agenzia delle Entrate lancia servizio di videochiamata servizi e assistenza in diretta

Fisco, al via la videochiamata per servizi e assistenza su rimborsi, dichiarazioni, affitti e tessera sanitaria. Il direttore Ernesto Maria Ruffini: “Una semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato ufficialmente il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari. “Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone”, spiegano dall’Agenzia. “Comunicare con il fisco diventa più facile”, e “non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda” – spiega il direttore Ruffini.

Come funziona il nuovo servizio di videochiamata

Via libera al nuovo canale di contatto, che si affianca ai servizi telematici esistenti. Lo scopo dell’Agenzia è quello di avvicinarsi sempre di più ai cittadini che hanno necessità di dialogare e ricevere assistenza da un esperto dell’Amministrazione finanziaria, ma che sono impossibilitati a recarsi in ufficio. Si tratta di un grande traguardo, tanto che – come spiegato dal direttore Ernesto Maria Ruffini – “con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova”.

LEGGI ANCHE: Reddito di base: l’Italia è unico paese europeo che non ne discute

“Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini”, fa sapere ancora Ruffini. Per chiunque fosse interessato ad usufruire del servizio, sul canale YouTube dell’Agenzia è stato caricato un video, una guida aggiornata che illustra come accedervi passo per passo. Le istruzioni all’uso e le relative FAQ sono disponibili anche sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

LEGGI ANCHE: Regione Lazio regala duemila euro a coppia per le nozze: il bando

In breve, spiega il comunicato stampa ufficiale, “per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home – Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App ‘Agenzia Entrate’, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare. In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini: ‘Atti e successioni’ (area Registro); ‘Dichiarazioni e rimborsi’ (area Imposte dirette); ‘Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria’ (area Identificazione). Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste)”.