Trecento euro per comprare Green Pass finto, indagati anche minorenni

I genitori compravano il falso Green Pass per non sottoporre i figli alla vaccinazione anti Covid

Acquistavano green pass falsi sul web a 300 euro, con tanto di possibilità di ricevere uno “sconto famiglia” se si comprava più di una certificazione. È quanto è venuto fuori da un’inchiesta della polizia di Termini Imerese (Palermo) che ha condotto stamane a un blitz di ampia portata in tutto il Paese contro un gruppo criminale che vendeva sul web finti Green Pass capaci di aggirare i controlli.

Gli inquirenti, dopo aver portato avanti una lunga inchiesta, hanno scovato un’organizzazione criminale che pubblicizzava tramite canali Telegram, la vendita di Green Pass falsi a non vaccinati. Diverse perquisizioni in tutta Italia hanno permesso il sequestro di certificazioni verdi cartacee e di più di 30 dispositivi in cui i green pass venivano occultati in formato digitale.

Leggi anche:—>“Fauci dovrebbe riflettere sul suo operato”, l’ex direttore del CDC ritorna sull’ipotesi dell’origine artificiale del Covid

Sono 25 le persone indagate che avevano il falso Green Pass. Alcuni di costoro sono stati rintracciati a lavoro, come due persone che gestiscono un panificio, un ristoratore, un dipendente del Comune, un membro delle forze dell’ordine. Tra gli indagati anche minorenni a cui i genitori avevano comprato la falsa certificazione per non sottoporli alla vaccinazione.

Leggi anche:—>Marinaio ucraino affonda yacht di miliardario russo:«L’ho fatto perché era un produttore di armi»

Attualmente, i falsi green pass sono stati individuati a Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Bologna, Olbia, Bari, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno. L’inchiesta è in corso e gli inquirenti stanno indagando sui cellulari che possono permettere di scovare altri green pass falsi comprati per familiari e conoscenti e alcuni conti correnti italiani usati per far transitare i pagamenti per acquistare false certificazioni. I finti green pass verranno disabilitati.