Assale guardia giurata in un ospedale, denunciato 52enne

Un paziente molesto ha assalito una guardia giurata all’Ospedale del Mare di Napoli. È intervenuta la polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel corso di un controllo della zona, hanno eseguito un intervento all’ospedale del Mare di Napoli, dopo una segnalazione ricevuta in cui si parlava di un paziente molesto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato un uomo in condizioni alquanto alterate che aveva assalito una guardia giurata colpendola con calci e pugni. L’uomo, 52 anni, ha precedenti e i poliziotti lo hanno denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riporta Napoli Today, sulla questione si è espresso il sindacalista Giuseppe Alviti, capo dell’associazione guardie particolari giurate.

L’uomo ha così commentato l’accaduto:«Alle guardie particolari giurate in servizio devono essere giustamente riconosciute tutte le tutele giuridiche come le forze dell’ordine almeno in servizio e di aumentarle di numero presso i pronto soccorso magari coadiuvate da Unità della Esercito Italiano».