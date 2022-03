Cliente 49enne assale cameriera in un ristorante: denunciato

L’episodio è occorso a Napoli, in via San Sebastiano. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione giunta in commissariato

Venerdì sera, dopo una segnalazione giunta dalla Centrale Operativa, la polizia è intervenuta in un ristorante sito in via San Sebastiano, a Napoli. La segnalazione riguardava un’aggressione.

I poliziotti, una volta arrivati al ristorante in questione, hanno parlato con la madre del titolare che ha raccontato loro che, poco prima che arrivassero, un cliente del ristorante aveva cominciato a scagliarsi contro di lei per futili ragioni.

La donna ha quindi spiegato che in suo aiuto è accorsa la nipote, che lavora anch’ella nel ristorante, e che l’avventore l’ha colpita al viso. I poliziotti hanno quindi denunciato l’uomo, un uomo di 49 napoletano, per lesioni personali.