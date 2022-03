Spaccio e rapina, sgominata banda criminale: manette per tre persone

Una operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di tre individui che spacciavano droga e rapinavano: tra le vittime anche un anziano.

Tre persone, due donne e un uomo, sono state arrestate nel corso dell’operazione “Tabula rasa” condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano (Chieti) che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare rilasciate dal Gip del Tribunale di Lanciano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

LEGGI ANCHE -> Assale guardia giurata in un ospedale, denunciato 52enne

Le investigazioni hanno consentito di accertare responsabilità per spaccio di droga a carico di una delle donne fermate, oltre che di raccogliere pesantissimi indizi di colpevolezza per una tentata rapina ai danni di un anziano di Castel Frentano, imputabile agli altri due indagati, mettendo in risalto una chiara interconnessione tra spaccio e rapine. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle 10.30 nel corso di un incontro con la stampa previsto presso la Compagnia Carabinieri di Lanciano.