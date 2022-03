La Lombardia accoglierà 100mila rifugiati ucraini, l’annuncio di Fontana

Il governatore lombardo spiega che saranno accolti nelle strutture utilizzate durante l’emergenza Covid. Attive anche ong e associazioni

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che la Regione sta predisponendo un piano di accoglienza per coloro che scappano dalla guerra in Ucraina che prevede la distruzione sul territorio lombardo di circa 100mila rifugiati che in parte saranno accolti negli hotel utilizzati per affrontare l’emergenza Covid-19.

“Oltre ad aver messo a disposizione gli ex Covid hotel, che sono già pronti, stiamo facendo una ricognizione anche delle case Aler – ha affermato il governatore –, gli edifici di edilizia popolare di proprietà della Regione, per capire se anche in queste possano individuarsi dei luoghi di accoglienza“. Sul territorio sono state attivate anche le ong e le associazioni di volontariato per occuparsi della logistica.

SOSTEGNO AI BAMBINI

“Il pensiero va alle migliaia di persone in difficoltà e in particolare ai bambini. Come quelli malati di tumore in cura nelle strutture della Onlus Soleterre che, in collaborazione con l’IRCCS San Matteo di Pavia, opera in Ucraina per garantire loro cure e sostegno” ha aggiunto Fontana.