Fugge di casa a 14 anni, i genitori al programma “Chi l’ha visto?”

Il tuo browser non supporta questo file

La sera prima si trovava in casa, ma la mattina dopo mancavano i vestiti e un borsone forse usati per la fuga. Si cerca vicino Varese

Veronica è scomparsa dallo scorso mercoledì, una ragazza di appena 14 anni che i genitori stanno cercando disperatamente da quando quella mattina si sono svegliati e non l’hanno più trovata in casa. Per ritrovarla si sono rivolti anche al noto programma di Rai3 Chi l’ha visto?, nella speranza che qualcuno possa dare informazioni rilevanti per le ricerche.

La madre di Veronica, genitrice di altri 4 figli, ha raccontato che quando sono andati a letti la sera prima la figlia si trovava a casa e non c’erano segnali che facessero pensare a una fuga. Nella sua stanza però mancavano diversi indumenti e una borsa che potrebbero essere stati prelevati dalla ragazza.

LEGGI ANCHE: Resti cimiteriali abbandonati in autostrada, tre le denunce



DOVE SI TROVA VERONICA?

Si ipotizza che Veronica possa essere scappata dal balcone dell’abitazione che si trova al primo piano a Silvi, cittadina in provincia di Teramo, per poi recarsi verso Varese tramite un mezzo pubblico. E’ alta un metro e cinquanta, ha i capelli neri e gli occhi castani. Al momento i carabinieri non hanno novità rilevanti sul suo ritrovamento.