Scende dal tir guasto e viene centrato da una macchina: muore camionista di 52 anni

Il camionista si era fermato in corsia d’emergenza e era sceso a terra per verificare il guasto. A quel punto è stato travolto dall’auto.

Ancora un drammatico incidente stradale. Questa volta è accaduto in provincia di Alessandria, dove un camionista 52enne è morto nella prima mattinata di ieri dopo essere stato travolto una volta sceso dal camion. L’incidente mortale è avvenuto sull’autostrada A26 in direzione nord tra Alessandria e Casale Monferrato.

Ancora non è chiara la reale dinamica dell’urto mortale

Stando alle prime ricostruzioni del tragico evento, l’uomo disceso dall’automezzo posteggiato in corsia d’emergenza sarebbe stato centrato in pieno da un’auto che avrebbe sbandato investendo il camionista e uccidendolo. Hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente, accaduto nei dintorni della galleria di San Salvatore Monferrato, la polizia stradale e il 188. Ma quando sono giunti i soccorsi per il camionista era ormai troppo tardi.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’investimento. Stando a quello che riferisce Fanpage l’uomo rimasto ucciso è un cittadino bulgaro: il 52enne si era fermato nella corsia di emergenza a causa di un guasto al camion e era dovuto scendere dal tir per accertarsi di persona a cosa fosse dovuto l’intoppo. Ma mentre stava bordeggiando il mezzo è stato preso in pieno dall’auto. L’urto è stato violento e ne ha causato il decesso quasi istantaneamente. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno solo potuto confermarne la morte.