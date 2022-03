Coppie omogenitoriali: respinto il ricorso per il doppio cognome ai figli

I figli delle coppie gay non potranno dare il doppio cognome ai figli. Il ricorso presentato la tribunale di Torino non è stato accettato

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il circo presentato dal Comune che chiedeva il riconoscimento del doppio cognome al figlio nelle coppie omogenitoriali. Già il Tribunale aveva respinto la richiesta ma anche per questa fase del procedimento non c’è stato nulla da fare.

“CONTINUEREMO LA BATTAGLIA”

“Abbiamo ricevuto il decreto della Corte d’appello che rigetta il reclamo confermando la decisione del Tribunale e il provvedimento impugnato. Svolgeremo ora i dovuti approfondimenti giuridici” affermano il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’assessore della città Jacopo Rosatelli.

LEGGI ANCHE: Fontana: “Lombardia userà i centri vaccinali per accogliere i rifugiati”



“Sul piano politico ribadiamo che la nostra Giunta è convinta che sia necessario riconoscere la genitorialità delle coppie dello stesso sesso nel supremo interesse dei minori a crescere in una famiglia con pienezza di diritti e doveri – proseguono Lo Russo e Rosatelli -. Richiamiamo, quindi, nuovamente il Parlamento a fare finalmente la propria parte per riformare tutte quelle normative in materia di famiglia che conservano un contenuto discriminatorio. La società è pronta, la politica lo sia altrettanto“.