Esce dal balcone e spara al figlio e alla fidanzata: denunciato e arrestato 49enne

Lite famigliare che ha sfiorato la tragedia: un uomo di 49 anni è stato denunciato e arrestato per aver sparato all’auto con a bordo il figlio e la fidanzata. Furioso, avrebbe anche aggredito gli agenti di polizia.

Attimi di paura e tensione nella tarda serata di ieri, giovedì 3 marzo. Protagonisti un padre, il figlio e la fidanzata di quest’ultimo. Come si apprende dalle fonti, pare che l’uomo, un 49enne italiano, abbia esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il giovane e la sua ragazza. L’uomo, fermato dalle forze dell’ordine, avrebbe tentato di aggredire persino gli agenti. Ancora da ricostruire con esattezza l’esatta dinamica della vicenda, ma pare che all’origine vi siano questioni famigliari irrisolte.

Sparatoria a Torino, padre aggredisce il figlio: nessun ferito

La vicenda ha preso piedi nella serata di ieri, in un quartiere della periferia Nord di Torino. Un uomo di 49 anni, del quale non sarebbero state divulgate le generalità, avrebbe fatto fuoco contro suo figlio e la sua fidanzata. Quattro i colpi partiti dalla pistola dell’uomo, italiano, che fortunatamente non hanno raggiunto né ferito nessuno. L’episodio è accaduto in via Gonin, dove sono intervenuti immediatamente gli agenti di polizia – intenti ora ad indagare sul caso.

LEGGI ANCHE: Maria Tisti, l’assurdo viaggio del marito: dieci ore in auto per assassinarla

L’uomo, si apprende, è stato dapprima fermato, poi tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto è stato ricostruito, il 49enne avrebbe sparato con una pistola, detenuta illegalmente, verso le ore 23:00 di ieri. Avrebbe fatto fuoco dal balcone di casa sua, cercando di raggiungere il figlio e la ragazza che, usciti dalla sua abitazione, stavano facendo per rientrare in auto, una Fiat Punto.

LEGGI ANCHE: Coppie omogenitoriali: respinto il ricorso per il doppio cognome ai figli

Fortunatamente i proiettili non hanno colpito i due giovani, ma si sono conficcati sulla portiera lato passeggero dell’utilitaria, e anche su una una vettura parcheggiata nelle vicinanze. A scatenare la furia dell’uomo, da poco separatosi con la moglie, sarebbe stata una lite famgiliare: come viene riportato da alcune fonti, infatti, pare che il 49enne abbia reagito di violenza dopo la mancata approvazione, da parte dei due ragazzi, della sua relazione con la madre della giovane. L’uomo è stato denunciato anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.