Maria Tisti, l’assurdo viaggio del marito: dieci ore in auto per assassinarla

L’uomo, C. Carlone, 54 anni, è finito in manette dopo l’intervento dei carabinieri. Ha accoltellato la moglie alla testa e alla schiena, ma la donna è riuscita a sopravvivere

Voleva rifarsi una vita al Nord, Maria Tisti, 50 anni, e per questo si era trasferita a Limbiate, in provincia di Monza, da Bari. Ma non aveva previsto che il marito, C. Carlone, 54 anni, avrebbe intrapreso un viaggio di dieci ore con la sua auto, da Bari a Limbiate, con l’intenzione di ucciderla, in preda a un fortissimo rancore nei suoi confronti perché voleva separarsi e ricominciare, appunto, una nuova vita in un’altra regione.

L’uomo, che non aveva mai avuto guai con la giustizia, è partito da Bari nel pomeriggio di mercoledì scorso, 2 marzo. Guida per circa mille chilometri per raggiungere Limbiate, portando con sé un coltello a serramanico. Una volta giunto sotto casa della moglie, in piena notte, si apposta lì finché non la vede arrivare. Quando la vede, l’aggredisce alle spalle accoltellandola alla schiena e al capo, intorno alle ore 4 della mattina del 3 marzo 2022. Alcuni attimi dopo, i carabinieri lo stanno già inseguendo: l’uomo ha ancora il sangue della moglie sulle mani.

Fortunatamente, però, Maria è riuscita a sopravvivere al tentato femminicidio. Soccorsa, arriva in ospedale in codice rosso. Da quanto riportano i militari, la donna è ora fuori pericolo. Provvidenziale il vicino di casa che ha sentito le grida di dolore della donna che era in strada, e che ha contattato immediatamente i carabinieri, spiegando bene da che zona di Limbiate provenissero quelle urla strazianti.

Maria è di San Severo (Foggia), e dato che lavora per un’azienda di vigilanza privata fa turni di notte. A volte deve compiere lunghe trasferte. È una donna con una buona dose di indipendenza e da un po’ di tempo vive così, dopo il trasferimento a Limbiate. Tuttavia, è ancora sposata con Carlone, di Bari, incensurato, ma la loro relazione è finita da tempo, tant’è che è in corso, da quanto si apprende, una procedura di separazione a livello legale. Forse è stata proprio questa richiesta di separarsi legalmente a scatenare la furia dell’uomo, da quanto avrebbero ricostruito gli inquirenti.

Carlone avrebbe avuto l’ossessione del fatto che la moglie potesse aver ricominciato una nuova vita in Lombardia, magari con un nuovo compagno. Ora è in carcere a San Vittore e dovrà dire ai giudici che cosa lo abbia portato a commettere il folle gesto. L’uomo ha colpito la 50enne con diverse coltellate.

Quando sono arrivati i carabinieri, l’uomo ha cercato di scappare ma lo hanno catturato in poco tempo, ancora sporco di sangue su indumenti e mani.

I carabinieri hanno provveduto a sequestrare il coltello. La velocità con cui sono arrivati i soccorritori ha giocato un ruolo importante nel salvataggio di Maria. Carlone è invece ora accusato di tentato omicidio.