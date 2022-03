Guerra in Ucraina, Razzi:«Berlusconi mediatore per addolcire Putin, tra uomini ci si capisce di più»

Per Razzi, colui che potrebbe mediare con il presidente russi Vladimir Putin è il Cavaliere

L’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, ha detto la sua su una eventuale mediazione dell’ex premier Silvio Berlusconi con Putin, per quanto sta accadendo in Ucraina. In un colloquio con Adnkronos, ha spiegato:«Nel mio piccolo, ho chiamato deputati russi e ucraini, parlando in tedesco, perché figuriamoci se so il russo… Ma io non sono nessuno rispetto a chi, invece, potrebbe combinare qualcosa di buono», ossia Berlusconi.

Per l’ex senatore, l’ipotesi è che «se tutte le forze politiche gli dessero un mandato, lui, ex premier, grande imprenditore, europarlamentare e amico di Putin, che ha saputo ‘addolcire’ non so come a suo tempo, beh penso che la pace potrebbe fare passi in avanti.

Gli dovrebbero dare un mandato come mediatore. Ho visto che Renzi ha fatto il nome della Merkel. Ma, diciamocelo: tra uomini ci si capisce di più…», ha chiosato Razzi.