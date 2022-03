Ucraina, Zelensky: “Russia fa terrorismo nucleare, Europa intervenga subito”

Domato l’incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, il presidente ucraino attacca Mosca e chiede l’intervento europeo.

È sotto controllo l’incendio divampato stanotte all’interno di un edificio di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nella parte meridionale dell’Ucraina. A farlo sapere sono fonti ufficiali ucraine che indicano nei bombardamenti russi la causa dell’incendio. Le truppe russe, accusano da Kiev, avrebbero anche provato a ostacolare i tentativi da parte ucraina di spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati morti, spiegano i funzionari ucraini. Fermi anche i combattimenti nell’area circostante, ha reso noto il primo cittadino di Energodar.

Zelensky: Russia si comporta da terrorista nucleare, è la prima volta nella storia

Durissima la replica del presidente ucraino Zelensky che in un video ha definito la Russia una “stato terrorista” che si serve del “terrorismo nucleare”. È la prima volta, denuncia Zelensky, che uno stato bombarda una centrale nucleare. Il premier ucraino ha poi chiesto su Twitter all’Europa di intervenire immediatamente per bloccare l’offensiva russa. Anche dal Regno Unito arriva “grande preoccupazione” per la centrale nucleare bombardata. Il premier britannico Boris Johnson si è sentito con l’omologo ucraino Zelensky: entrambi concordano sul fato che Mosca deve interrompere subito l’offensiva contro la centrale elettrica. Nel frattempo da Bruxelles il segretario di stato americano Antony Blinken fa sapere che la Nato è un’alleanza difensiva, ma se aggredita è disposta a difendere ogni centimetro di territorio.

Difesa Ucraina: eliminati 20 veicoli militari nemici vicino alla base aerea di Hostomel

La Difesa ucraina ha comunicato di aver distrutto 20 veicoli militari russi nelle vicinanze della base aerea di Hostomel. Le riprese diffuse attraverso i social fanno vedere militari ucraini che si aggirano tra mezzi danneggiati e incendiati. La Cnn è riuscita a geolocalizzare l’area verificando così l’attendibilità dei video.

Intanto nel centro di Kiev sono stati posizionati dei dispositivi di sbarramento anticarro, allo scopo di arrestare la progressione dei carri armati russi. Lo riporta ‘The Kyiv Independent’, pubblicando alcune immagini provenienti da Piazza Indipendenza.

Sul fronte economico arrivano nuovi guai per Mosca: l’agenzia S&P ha tagliato di nuovo, in pochi giorni, il rating della Russia, che così passa a ‘CCC-‘ da ‘BB+’. Anche Google e YouTube annunciano la sospensione della pubblicità in Russia, dopo che il Cremlino aveva chiesto di non esibire annuncia sull’attacco in Ucraina. Stesso discorso per Airbnb, il portare per cercare alloggi o camere, che ha sospeso ogni attività in Russia. Lo ha twittato il ceo Brian Chesky.