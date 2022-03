Ucraina, assiste in diretta telefonica allo sterminio della famiglia per mano dei russi

L’uomo ha raccontato di aver sentito le ultime parole della madre e il pianto del nipote. Dopo gli spari e il silenzio.

Era al telefono con la madre quando si è consumato il dramma. Tutta la sua famiglia è morta in Ucraina sotto i colpi dei soldati russi. È successo a Nova Kachovka, dove un’intera famiglia in fuga dalla guerra è stata sterminata. Ma stando a quanto testimonia Denis Fedko – in contatto telefonico coi familiari nel momento dell’attacco – non sono morti per via delle bombe, ma a causa degli spari dei soldati russi.

Solo il fratello è rimasto in vita

Così sono stati uccisi in cinque: Irina Alexandrova Fedko, di 27 anni, assieme ai figli Sofia Olehivna (6 anni) e il piccolo Ivan Olegovic di se settimane. Con loro sono morti anche i suoceri Anna Vasylivna e Oleg Ivanovic (56enni tutti e due).

A salvarsi è rimasto solo il marito di Irina nonché fratello di Denis: Oleg Fedko, poliziotto di 30 anni, che non era fuggito perché restato a combattere.

La storia raccontata da Denis è di quelle che fanno gelare il sangue: «Ho sentato Ivan piangere… Poi altri spari, poi silenzio. Poi altri spari, almeno due o tre colpi. Penso li abbiano finiti». Stava telefonando alla mamma, il padre di Denis invece stava guidando la macchina. Denis ha fatto giusto in tempo a udire le ultime parole dette da sua madre: «Come potete farlo?».