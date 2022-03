Bollettino coronavirus 7 marzo: i primi dati

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 marzo, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 7 marzo. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

In Emilia Romagna 1.853 nuovi casi e 13 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.200.538 casi di positività, 1.853 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.794 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.842 molecolari e 4.952 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.186.449 dosi; sul totale sono 3.758.961 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,5%. Le terze dosi fatte sono 2.673.344. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio – il 19 gennaio scorso – i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 41.648. Di questi, 21.449, pari al 51,5%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus SARS-CoV-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 20.199 sono invece i tamponi con esito negativo (il 48,5%).

In Piemonte, 9 decessi e oltre 1530 contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.537 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,6% di 23.309 tamponi eseguiti, di cui 21.029 antigenici.Il totale dei casi positivi diventa 993.949, di cui 82.475 Alessandria, 45.573 Asti, 38.483 Biella, 132.440 Cuneo, 75.195 Novara, 528.469 Torino, 35.349 Vercelli, 35.669 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.880 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.416 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 700 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.415. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.833.888 (+23.309 rispetto a ieri). Sono 9, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.092 deceduti risultati positivi al virus, 1.757 Alessandria, 782 Asti, 499 Biella, 1.596 Cuneo, 1.051 Novara, 6.245 Torino, 605 Vercelli, 423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 134 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 938.706 (+1.945 rispetto a ieri), 77.652 Alessandria, 43.523 Asti, 36.752 Biella, 126.354 Cuneo, 72.331 Novara, 502.574 Torino, 33.288 Vercelli, 33.628 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.760 extraregione e 8.844 in fase di definizione.

In Toscana 1.420 nuovi casi, 17 decessi

I ricoverati sono 750 (19 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). In Toscana sono 1.420 i nuovi casi Covid (647 confermati con tampone molecolare e 773 da test rapido antigenico), che portano il totale a 873.591 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 840.359 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.538 tamponi molecolari e 5.313 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,4% è risultato positivo. Sono invece 3.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.088, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 750 (19 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un’età media di 82,4 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.420 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Friuli Venezia Giulia oggi 187 contagi e 4 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 1,99%. Sono inoltre 2.019 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 163 casi (8,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 162.Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 20-29 anni (17,11%), seguita dalla 40-49 anni (16,04%) e dalle fasce 30-39 e 50-59 (entrambe al 15,51%).Nella giornata odierna si registrano quattro decessi: un uomo di 83 anni di Udine (deceduto in Rsa), un uomo di 77 anni di Paularo (deceduto in Rsa), un uomo di 59 anni di Latisana (deceduto inospedale) e un uomo di 52 anni di Casarsa della Delizia (deceduto nella propria abitazione).

