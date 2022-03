Insultano il compagno di classe perché disabile e straniero. Denunciati per cyber bullismo

I ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati per aver rivolto insulti razzisti e violenti ad un loro compagno di classe con disabilità e straniero. È successo a Grosseto.

Hanno tra i 14 e i 15 anni i ragazzi di Grosseto denunciati per aver insultato e bullizzato sul web un compagno di classe straniero e con disabilità. A far partire le indagini, la denuncia di una delle professoresse della scuola alla quale la madre si era rivolta per segnalare la triste scoperta.

La denuncia

La madre della vittima di bullismo ha scoperto sui social un gruppo in cui erano presenti solo il figlio, il quale a causa di una grave disabilità è costretto a seguire le lezioni in DAD, e i compagni di classe. E sono proprio questi ultimi gli autori di violenti commenti razzisti e offensivi rivolti al compagno di classe. La professoressa, dopo la segnalazione della madre della vittima di bullismo, ha deciso di prendere dei provvedimenti rivolgendosi alla Polizia Postale di Grosseto e Firenze.

A seguito di alcuni elementi emersi dalle chat analizzate dalla Polizia Postale, la Procura Minorile ha emesso cinque provvedimenti di perquisizione a carico delle compagni di classe dello studente bullizzato. Perquisizioni che sono iniziate quest’oggi e che hanno permesso di raccogliere elementi molto importanti. La Polizia, intanto, analizzando tutti i disposizioni sequestrati non escludono ulteriori sviluppi.