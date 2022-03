Danno fuoco a un disabile mentre passeggia per il centro: si cercano i responsabili

Gravissimo episodio di bullismo: ignoti danno fuoco a un disabile mentre passeggia per le strade del centro. Avviate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri.

Gravissimo episodio, quello avvenuto nei giorni scorsi, in quel di Cosenza. A Castrovillari, un uomo con disabilità è stato preso di mira da persone non ancora identificate che hanno tentato di dargli fuoco. Il disabile, un 66enne con problemi psichici, stava passeggiando in strada, quando improvvisamente si è reso conto che il suo giubbotto, così come anche il suo maglione, stavano bruciando. Soccorso immediatamente da un passante, l’uomo è stato portato al pronto soccorso. Avviate le indagini per risalire agli autori del terribile gesto.

La ricostruzione: vestiti dati alle fiamme con un accendino

A riportare la notizia sono stati i quotidiani locali. Secondo quanto viene ricostruito dalle fonti, i fautori del gravissimo gesto non sono stati ancora identificati. La loro vittima è stata, però, un disabile di 66 anni residente a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Ben conosciuto e ben voluto nella città del Pollino, l’uomo soffre di problemi psichici. Sarebbe stato preso di mira mentre passeggiava lungo il corso principale.

Persone ignote si sarebbero avvicinate da dietro, senza farsi notare dall’uomo, e con un accendino avrebbero dato alle fiamme i suoi vestiti. La vittima si è accorta troppo tardi del gesto, dopo che sia il maglione che il giubbino avevano preso fuoco. Tempestivo l’intervento di un passante, che vedendo il disabile in difficoltà avrebbe soccorso il 66enne affinché non si ustionasse. L’uomo è stato poi accompagnato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castrovillari. Sottoposto a tutte le cure del caso, il disabile è stato poi dimesso qualche ora dopo.

Avviate immediatamente le immagine da parte dei carabinieri, con l’intento di identificare i responsabili dell’aggressione. Al vaglio sono finiti anche i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Sempre secondo quanto viene riportato dalle fonti, i familiari avrebbero intenzione di sporgere denuncia contro ignoti. Pare, inoltre, che un simile episodio abbia già dei precedenti: non sarebbe infatti la pima volta che l’uomo finisce vittima di bullismo. Già la scorsa estate, viene raccontato, fu costretto a cantare l’inno di Mameli presso un ufficio pubblico e infilato dento uno scatolone.