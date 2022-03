Io Combatto: la battaglia di una madre per la salvezza del figlio [VIDEO]

Esce il libro che racconta la storia di Giacomo e della battaglia che la madre, Loretta, sta combattendo per salvarlo dalla tossicodipendenza e dalle sofferenze di natura psicologica di cui il figlio soffre, a lungo inascoltato.

Una storia di sofferenza, coraggio, dolore, tenacia, disperazione e speranza. Loretta Rossi Stuart è la madre di Giacomo, che intorno ai diciotto anni inizia a manifestare un forte disagio psicologico. A questo problema, forse come conseguenza, si va a sovrapporre una tossicodipendenza, che va a rendere ancora più drammatica la situazione.

Grazie alla determinazione di Loretta, che riesce ad ottenere con fatica il riconoscimento della patologia che affligge il figlio, la vicenda si sta avviando ad un possibile lieto fine. Ma per arrivare a questo punto la strada è stata lunga e dolorosa. Nel video, l’intervista con Loretta Rossi Stuart che racconta la storia di Giacomo mettendo in evidenza le difficoltà incontrate e raccontando come è riuscita a superarle. Da questa storia è nato un libro, “Io Combatto”, che può rappresentare un riferimento per le tante famiglie che lottano per garantire ad un loro caro la giusta diagnosi e le corrette cure.