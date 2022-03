Migliori ospedali d’Italia, ecco quali sono: la classifica 2022

L’Italia è il terzo Stato assieme a quello francese, che ha più ospedali considerati “migliori” nella classifica top 250 globale

L’Italia è tra i Paesi del mondo con i migliori ospedali. Secondo quanto riporta la classifica della rivista statunitense Newsweek, che ogni anno fa una lista dei migliori 250 nosocomi in tutto il globo, il nostro Paese è terzo a pari merito con la Francia. Prima del nostro Stato, solo Usa e Germania. Il primo a classificarsi è il Policlinico Gemelli di Roma, che anche quest’anno si riconferma come miglior nosocomio italiano. La top 250 considera una serie di indicatori di performance, nonché delle opinioni di migliaia di medici e operatori, questionari sottoposti ai pazienti.

Non è semplice entrare a far parte della classifica del Newsweek, magazine americano che ha valutato 2.200 ospedali in 27 Stati e che tiene conto di diversi aspetti. Gli ospedali di tutto il pianeta, in questi due anni, hanno dovuto affrontare un pesante carico di lavoro per via della pandemia Covid19. L’emergenza sanitaria ha portato a fronteggiare spese enormi, come quelle per gestire decine di nuovi posti in terapia intensiva o comprare ventilatori, mandando i conti in rosso. Nonostante ciò, quel che ha permesso agli ospedali di essere considerati “migliori”, è stato l’essere in grado di fornire un’assistenza sanitaria di alto livello e di aver proseguito nella ricerca.

Policlinico Gemelli è il miglior nosocomio italiano 2022

È il secondo anno consecutivo che il Policlinico Gemelli di Roma è considerato il miglior nosocomio del nostro Paese, come si legge nella classifica internazionale di Newsweek. A livello mondiale, il Gemelli ha guadagnato anche alcune posizioni, perché, mentre l’anno scorso figurava come 45esimo a livello globale, quest’anno è al 37esimo posto.

Il direttore generale della Fondazione Policlinico Marco Elefanti, ha commentato l’ottimo risultato ottenuto su scala mondiale, che conferma la «validità delle scelte di fondo assunte e del sistema di governo volto a coniugare l’attività didattica e di ricerca con quella assistenziale di un Policlinico Universitario. Quello appena trascorso è stato un altro anno difficile per il perdurare dell’emergenza pandemica che ha frenato e imposto un ridimensionamento di tanti nostri progetti. Questo non ci ha impedito di guardare avanti e di disegnare un futuro popolato di iniziative e progetti di rilievo internazionale».



Dalla lista Newsweek dei migliori ospedali del mondo, in cui al primo posto ci sono gli Usa, si può stilare la classifica dei migliori ospedali d’Italia del 2022.

Se si guarda la top 150, ci sono ben 10 ospedali del nostro Paese, ma se si guarda alla top 250, sono 16 i migliori nosocomi italiani. Ecco la classifica 2022: