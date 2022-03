Smontate quattro grandi fake news sulla guerra in Ucraina: ecco quali

La Bbc ha smontato quattro grandi bufale in corso, create sui social per sminuire la guerra tra Ucraina e Russia

Ultimamente stanno circolando delle grandi bufale sui social, per sminuire la guerra tra Russia e Ucraina. Si parla infatti di armi di cartone, sangue finto e attori di Hollywood tra le milizie russe. I negazionisti della guerra in Ucraina, hanno postato alcune “prove” che spiegherebbero la ragion per cui la guerra sarebbe una grande bufala montata dai media dell’Occidente che ne “gonfiano” le conseguenze. A occuparsi di smontare le suddette fake news è stata la Bbc, che con un factchecking è risalita all’origine di queste foto o filmati.

Partiamo con il filmato del sangue finto. Negli ultimi giorni, tale filmato, divenuto virale, mostrava alcuni ragazzi ucraini che si macchiavano volto e vestiti di sangue finto, come se volessero amplificare la portata distruttiva degli assalti da parte delle milizie russe. Ma in realtà, quelle foto non c’entrano niente con la guerra ma fanno parte del backstage di una serie tv ucraina, “Contamin”, realizzata nel 2020.

Seconda bufala, è quella dei cadaveri che si muovono. In un altro filmato diffuso sui social, si vede un giornalista che sta parlando di fronte ad alcuni sacchi per cadaveri che starebbero a rappresentare i copiosi morti tra le persone civili per via degli attacchi russi.

Ma dopo alcuni secondi, uno dei sacchi comincia a muoversi e un uomo, chiaramente vivo, viene filmato da un operatore mentre si ricopre. Si tratta di un video non girato in Ucraina e che è inerente a una protesta da parte di ambientalisti austriaci di “Friday for Future”, occorsa a Vienna alcuni mesi fa.

Altra fake news è quella delle armi finte. In uno screen, si vedono alcuni militari ucraini usare fucili di cartone. Per i negazionisti, questo proverebbe il fatto che si tratta di una guerra finta. Ma anche stavolta la Bbc ha scoperto che il video è di metà febbraio, prima che cominciasse la guerra, e riprende un corso di formazione del battaglione Azov ai volontari di Kharkiv, in previsione di una possibile guerra, incubo poi divenuto realtà.

E infine, la quarta bufala riguarda l’attore Steven Seagal. Su Twitter vanno in giro immagini che mostrerebbero come l’attore Usa Steven Seagal, che ha passaporto russo americano, militi tra le forze speciali russe nei pressi di Kiev per combattere al fianco dei soldati di Putin. Alcune di queste immagini, sono state realizzate in modo tale che sembrasse che la Cnn le avesse condivise.

Seagal, 69 anni, ha raccontato a Fox News che era una notizia falsa e che riteneva sia gli Usa sia la Russia come “una famiglia” auspicando per un risoluzione in positivo e pacifica del conflitto. La Cnn ha confermato di non aver mai realizzato tale immagine.

Steven Seagal is not fighting for Russia currently. That image going around is from a movie he did in 2016 called Cartels. Use ya heads people. Especially you, Joe Rogan.

All he had to do is Google “cnn Steven Seagal” to see that that news piece does not exist. pic.twitter.com/LKXUjYiRar

— DuGMcFug (@Dug_McFarlane) February 28, 2022