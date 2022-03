Obbligo vaccinale over 50, ancora nessuna multa all’orizzonte: ecco perché è ancora tutto fermo

I motivi per cui si è inceppata la macchina delle sanzioni, dalla difficoltà di incrociare i dati alle lungaggini burocratiche

Era il 1° febbraio scorso, col numero di nuovi contagi da Covid che aveva superato i 133 mila al giorno, il tasso di positività a quota 10,6% e i morti pari a 427. Proprio quel giorno scattavano ufficialmente anche le multe per gli over 50 che non avevano rispettato l’obbligo vaccinale imposto dal decreto dell’8 gennaio 2022. La multa prevista era sostanzialmente simbolica – 100 euro – ma a poco più di cinque settimane di distanza ancora non se n’è vista una. Come mai?

1 milione e 260 mila di non vaccinati over 50

Stando ai calcoli della fondazione Gimble, all’inizio di marzo le persone non vaccinate in Italia erano 7,03 milioni. Tra queste, gli over 50 erano 1 milione e 260 mila (500 mila dei quali guariti dal Covid e con Green pass anche senza vaccinazione). Il problema è che ci sono de buchi nei dati raccolti da Sogei, la società informatica del ministero del Tesoro, che dovrebbe incrociare i dati del sistema della tessera sanitaria sui non vaccinati e i guariti attestati da medici e Asl con quelli contenuti nella banca dati dell’anagrafe vaccinale, gestita invece dalle Regioni.

Poi ci si è messa di mezzo anche la privacy: al momento dell’entrata in vigore delle sanzioni infatti non era ancora arrivato il parere del Garante per la protezione dei dati personali che doveva esprimersi sulla legittimità o meno di rendere accessibili ad altri soggetti gli elenchi dei non vaccinati. D’altronde sarebbe stato anche difficile potersi pronunciare visto che, come illustrato in una nota dello stesso Garante, il ministero della Salute ha chiesto il suo parere sul decreto solamente il 15 febbraio, ovvero due settimane dopo il teorico avvio delle sanzioni. E così il Garante non ha potuto rilasciare il suo parere – positivo – prima del 18 febbraio.

Priva dell’elenco dei non vaccinati, l’Agenzia delle entrate – alla quale spetta fisicamente l’invio delle multe – non ha potuto muoversi. Ma anche nel caso in cui l’elenco fosse già pronto rimarrebbe un iter burocratico tutt’altro che veloce da seguire: prima di comminare la sanzione l’Agenzia deve concedere 10 giorni di tempo al destinatario per giustificare la non vaccinazione, e solo successivamente può scattare la multa. Contro la quale però si ha diritto di fare ricorso. E così i tempi del pagamento vengono ulteriormente dilazionati. In sostanza, se anche i problemi legati ai dati da incrociare e alla burocrazia si risolvessero nelle prossime settimane è difficile immaginare che molte multe possano giungere a destinazione prima della scadenza dell’obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni, cioè entro il 15 di giugno.