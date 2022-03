Come la guerra influenza il consenso dei partiti in Italia, ecco i sondaggi

Instabilità politica, caro carburante, sanzioni: l’effetto della guerra in Ucraina sta influenzando anche il consenso dei partiti italiani. Ecco i sondaggi e la “supermedia” del favore elettorale ottenuto dai maggiori gruppi politici.

Con la guerra che ancora imperversa in Ucraina, presa barbaramente di mira dall’invasione della Russia, secondo le ultime medie dei sondaggi proposti da Termometropolitico, pare stiano cambiando i numeri del consenso nel nostro Paese. Fratelli d’Italia diventa infatti il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito subito dopo dal Pd. Rimangono lontani, invece, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. Ma sono diversi i sondaggi somministrati a partire dalla fine di febbraio: in questo senso, la Supermedia di YouTrend/Agi ci offre un quadro ancora più completo.

Il sondaggio di Termometropolitico

Instabilità politica, caro carburante, sanzioni: l’effetto della guerra in Ucraina sta influenzando anche il consenso dei partiti italiani. Diversi sondaggi ci offrono un quadro di diverso rispetto al periodo pre-conflitto, mentre dalla “supermedia” emerge il “congelamento” del favore elettorale nei confronti dei gruppi politici. Secondo quanto è emerso dal sondaggio elettorale somministrato ed elaborato da Termometropolitico, ad oggi è il partito di Giorgia Meloni ad ottenere le preferenze degli italiani intervistati. Fratelli d’Italia ha infatti ottenuto il 21,3% dei consensi, seguito subito dopo dal Partito Democratico di Enrico Letta – che ha invece ottenuto un 20,9% delle preferenze. Più lontani invece, anche se non di tantissimo, i partiti di Matteo Salvini (la Lega ha infatti ottenuto 18,6%) e di Conte, (scivola al 13,4% il Movimento 5 Stelle). Numeri al di sotto dei dieci punti percentuali, invece, per Forza Italia di Silvio Berlusconi ( 7,9%), Azione di Carlo Calenda (4,2%) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%).

La supermedia di YouTrend/Agi

Sono diversi, però, i sondaggi nazionali pubblicati di recente sulle intenzioni di voto degli italiani. Dal 24 febbraio al 9 marzo, infatti, sono stati realizzati e somministrati questionari dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 6 marzo), Ipsos (26 febbraio), Ixè (9 marzo), Noto (9 marzo), SWG (28 febbraio e 7 marzo) e Tecnè (26 febbraio e 5 marzo). Alla luce di ciò, ad offrirci una “supermedia” ponderata è stata l’agenzia YouTrend/Agi.

LEGGI ANCHE: Che cosa sono le armi termobariche, impiegate dai russi in Ucraina

LEGGI ANCHE: La Camera ha approvato il testo sul Fine vita, ora tocca al Senato

Cambia dunque di poco lo scenario delineato dal sondaggio di Termometropolitico. La Supermedia, infatti, elabora in prima posizione il Partito Democratico, con il 21,5% delle preferenze. A seguire, molto poco distante, vi è invece il partito d’opposizione, Fratelli d’Italia, che raccoglie il 20,3% dei favori da parte dei cittadini italiani. Confermati, invece, il terzo e il quarto posto, rispettivamente ottenuti dal partito del Carroccio (che guadagna il 17,2% dei consensi) e dai pentastellati (che portano a casa il 13,8% dei favori). Anche in questo caso, per il Movimento 5 Stelle viene registrato un nuovo record, tutto al negativo, per l’attuale legislatura.