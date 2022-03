Covid, Abrignani (Cts): “Contagi in risalita perché pochi bimbi vaccinati”

Il tuo browser non supporta questo file

Per l’immunologo della Statale di Milano e del Cts è presto però per allertarsi. Bisognerà aspettare altri 15 giorni.

In risalita la curva dei contagi ma per il momento l’aumento non desta preoccupazione. Getta acqua sul fuoco Sergio Abrignani, l’immunologo della Statale di Milano e membro del Cts. Abrignani, che è appena stato confermato nel Consiglio superiore di Sanità, è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’. E proprio al quotidiano di via Solferino ha spiegato che la nuova crescita deriva da un insieme di fattori ma non è affatto detto che prosegua nella sua corsa. Potremmo trovarci di fronte a un picco relativo che però non compromette la tendenza generale verso la discesa della curva dei contagi.

Pochi bimbi vaccinati nella fascia 5-11 anni

Per alcuni esperti a incidere sarebbero soprattutto le basse temperature registrate delle ultime settimane, anche se Abrignani non si dice convinto di questa spiegazione. A giudizio dell’immunologo della Statale la causa starebbe nella bassa quota di bambini vaccinati nella fascia 5-11 anni, cosa che con ogni probabilità li candida a essere «un serbatoio per il virus» permettendogli di continuare a circolare.

Le sottovarianti di Omicron, spiega Abrignani, sono molto somiglianti al ceppo originale, dunque difficilmente possono essere la causa dell’aumento dei contagi. È comunque buona cosa che le terapie intensive e gli ospedali non si siano affollati di malati, anche se per avere un quadro preciso della reale situazione bisognerà attendere almeno 15 giorni.

Allora vedremo se il rialzo dei contagi avrà messo sotto pressione la sanità pubblica. Resta il fatto, afferma Abrignani, che «la pandemia non è finita, il virus continua a circolare». Il virus rimane minaccioso e pertanto occorre continuare coi semplici gesti di protezione come quello di mettere la mascherina.