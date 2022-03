Firenze: domani manifestazione per la pace. In video apparirà Zelensky

L’iniziativa è stata organizzata e promossa dal sindaco Nardella, parteciperanno anche Pd e Cgil. Il presidente ucraino collegato in video

Firenze si prepara domani per una grande manifestazione a piazza Santa Croce in sostegno della pace in Ucraina che vedrà anche la presenza, tramite collegamento video, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Previsti un maxischermo di 6 metri e migliaia di persone dopo l’annuncio del sindaco della città Dario Nardella, qui anche in veste di presidente dell’associazione dei sindaci europei Eurocities.

“Cities stand with Ukraine” è il nome della manifestazione che ha raccolto le firme dei sindaci di centinaia di città europee, con Firenze in testa. Per Nardella “quella di sabato è la più grande manifestazione realizzata in Europa dall’inizio della guerra. Vogliamo che l’Europa abbia una sola voce. Sul gas per esempio non tutti la pensano allo stesso modo, sulle responsabilità della Russia non tutti la pensano allo stesso modo. Noi chiediamo all’Europa di avviare un’iniziativa diplomatica forte“.

IN PIAZZA ANCHE PD E CGIL

A Firenze ci sarà anche Enrico Letta. “Noi Democratici aderiamo all’appello del sindaco Nardella, lo dico a tutte le federazioni provinciali, di venire a Firenze e di essere lì presenti insieme ai sindaci europei e ucraini. Una piazza per la pace: spero ci siano tante associazioni, sindacati. Faccio mio l’appello di Nardella e lo rilancio. Saremo a Firenze sabato 12 marzo” dice il segretario del Pd. Mentre il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, afferma “Mi ha cercato il sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, l’associazione che raccoglie tutte le grandi e medie città europee, Dario Nardella, e ho raccolto il suo invito a partecipare alla manifestazione alla quale hanno già aderito più di 100 città, per dire no alla guerra ed esprimere solidarietà al popolo ucraino“.