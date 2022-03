Meteo OGGI sabato 12 marzo | coperto al nord

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 12 marzo . Al nord cieli coperti con piogge. Al centro bel tempo. Al sud prevalentemente sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 12 marzo.

Nord:

All’inizio molte nubi su regioni occidentali, rilievi lombardi, Trentino-alto adige ed appennino emiliano-romagnolo con deboli nevicate sulle relative aree alpine e prealpine oltre i 400 metri, ma con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio e schiarite via via sempre più ampie su Liguria, zone prealpine e pedemontane lombarde e su quelle appenniniche; cielo sereno sul Friuli-venezia giulia e velature anche spesse sul resto del nord, ma con ampi rasserenamenti che dal pomeriggio interesseranno le relative zone centrorientali.

Centro e Sardegna:

Iniziale nuvolosità diffusa su Marche meridionali ed Abruzzo e a tratti anche su coste toscane e Lazio, in attenuazione dal pomeriggio con spazi di sereno sempre più ampi; cielo velato e poi limpido dalle ore pomeridiane sulle restanti zone peninsulari. sulla Sardegna condizioni di maltempo con fenomeni anche temporaleschi sulle zone orientali e meridionali dell’isola.

Sud e Sicilia:

Al mattino annuvolamenti consistenti su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria centromeridionale, seguiti tra pomeriggio e serata da un graduale diradamento della copertura con estesi rasserenamenti; ampio e prevalente soleggiamento sulla Campania. Su bassa Calabria e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge e locali rovesci attesi dal pomeriggio sull’isola.

Temperature:

Minime in flessione al nord-est, Lombardia orientale, Romagna, restante catena alpina e prealpina, Liguria centroccidentale, appennino tosco-emiliano, marche meridionali, Umbria, basso Lazio, Abruzzo, Molise, centro-nord Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e Calabria ionica; in rialzo su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale; stazionarie altrove; massime in tenue diminuzione su Piemonte centromeridionale, Liguria, Lombardia occidentale, Emilia, Toscana ed Umbria, più decisa su Sardegna e centro-sud Sicilia; in aumento su nord Veneto e Friuli-venezia giulia; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti:

Forti settentrionali sulla Liguria e sudorientali sulla Sardegna con raffiche di burrasca dal pomeriggio sull’isola; deboli settentrionali sulle estreme aree ioniche ed orientali sulla pianura padana e restante centro-sud con rinforzi sulla Sicilia; deboli di direzione variabile sul resto del nord.

Mari:

Da molto mossi ad agitati al largo mar ligure e mar di Sardegna; da poco mosso a mosso l’adriatico centrosettentrionale; mossi basso adriatico ed alto ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in ulteriore intensificazione dal tardo pomeriggio su tirreno meridionale ad ovest e stretto di Sicilia.