Zelensky in collegamento video: “La guerra è un’invasione cinica e crudele della Russia”

Volodymyr Zelenskyj, presidente dell’Ucraina, è intervenuto in collegamento video con la manifestazione di Eurocities a Firenze. Il presidente ha dichiarato: “Questa guerra non è stata iniziata da noi, questa è l’invasione cinica e crudele da parte della Russia, è la guerra contro il popolo ucraino”.

Il presidente, ha inoltre aggiunto che le forze armate russe hanno circondato le città ucraine e che le vogliono distruggere. Che sono bombardati 24 ore su 24, che non vengono risparmiate cliniche, chiese, piazze “che sono come le vostre”.

Una guerra contro l’Occidente, ha dichiarato il presidente dell’Ucraina, spiegando che la guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che uniscono l’occidente, il nostro modo di vivere.

L’appello: dite ai politici di chiudere i cieli

“Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell’Ucraina”, “dai razzi, dagli aerei russi, dai missili”. L’appello di Volodymyr Zelenskyj, che ha inoltre aggiunto: “Chiediamo di ricordare il numero 79, i 79 bambini uccisi dalla guerra, 79 famiglie distrutte, Dobbiamo fare in modo che questo numero non aumenti e che nessuno lo dimentichi”. Per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia, Zelensky ha dichiarato che servono, perché ogni soldato russo capisca il prezzo di ogni sparo contro i civili, e che l’Ucraina deve “stare insieme nella Comunità europea, è importante”.

Mentre Zelenskyj parlava, si sono levati da piazza Santa Croce a Firenze, fragorosi e lunghi applausi. Il collegamento ha avuto due brevi interruzioni ma è stato velocemente ripristinato

L’ambasciatore: stiamo difendendo il mondo democratico

“Che meraviglia vedere tutti voi uniti con l’Ucraina, la vostra solidarietà è importantissima, voglio ringraziare tutto voi italiani per il sostegno enorme al mio paese, grazie a Nardella per questa manifestazione in tante città europee. L’Ucraina sta difendendo anche l’Europa e l’intero mondo democratico, difendiamo i nostri e vostri valori, forza Ucraina, forza Italia”. Lo ha detto l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyck.

Bombardano gli ospedali perché odiano i vivi

“Immaginate intere città bombardate e distrutte nel 2022, in Europa. Mariupol è bombardata 24 ore su 24, hanno distrutto una clinica ostetrica in un ospedale pediatrico. Questo è odio per tutti i vivi. Uccidono i bambini, distruggono gli ospedali pediatrici. Perché? Per non far generare figli alle donne ucraine”. Lo ha detto Volodymyr Zelenskyj, presidente dell’Ucraina, collegato con piazza Santa Croce a Firenze. I russi, ha proseguito, “distruggono centinaia di asili nido, scuole, quartieri residenziali, chiese. Immaginate come possiamo sopravvivere venendo bombardati a tappeto. Bombardano piazze come la vostra dove voi siete ora. La piazza di Karkhiv, la più grande, è stata distrutta da un razzo russo”.