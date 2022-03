Aereo scomparso nel torinese: trovato il velivolo, il pilota è deceduto

Un aereo ultraleggero era scomparso venerdì dopo essere decollato da Ceresole Reale con destinazione Ginevra. A bordo il pilota, un ex-militare americano di 79 anni. Purtroppo il mezzo si è schiantato e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In azione in questo momento il soccorso alpino.

E’ stato finalmente ritrovato il piccolo aereo ultraleggero che era scomparso alcuni giorni fa nel torinese. Purtroppo però le notizie confermano i timori: l’aereo si è schiantato e per il pilota non c’è stato nulla da fare.

Il velivolo era scomparso venerdì scorso mentre si trovava sopra Ceresole Reale, l’uomo deve avere perso il controllo poco dopo il decollo, la sua destinazione era Ginevra.

Dennis Craig, ex-militare americano 79enne che lo pilotava, è deceduto dopo che il mezzo si è schiantato contro le montagne nella zona dell’alta Valle di Lanzo. Le ricerche avevano coinvolto il Soccorso Alpino il quale si è mosso con l’elicottero del 34 Gruppo Aves Venaria e l’utilizzo dei rada. I soccorritori, individuato il punto dello schianto, ora stanno cercando di riportarne il corpo al sicuro.