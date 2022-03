Green pass, Costa: “Da aprile via all’aperto, ma avanti con le terze dosi”

Il Governo sta pensando di levare già dal primo maggio il super green pass sul luogo di lavoro agli over 50, per i quali verrebbe mantenuto solo l’obbligo di presentare il green pass base. Per tornare a lavorare sarebbe dunque sufficiente un tampone negativo.

La notizia è stata confermata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a Radio Anch’io su Rai Radio 1.

“Questo è l’intendimento”, ha detto Costa, che “darebbe l’opportunità anche a coloro che non si sono vaccinati di poter tornare al lavoro con un tampone ogni due giorni”.

Resta da vedere se il passaggio da green pass rafforzato a green pass base scatterà già dal primo maggio. Su questo punto il dibattito interno alla maggioranza è ancora in corso, ha fatto sapere Costa. La possibilità che sia anticipato però esiste e entro domani mattina sarà presa la decisione finale.

Via il Green pass all’aperto per bar, ristoranti e attività sportive

Il sottosegretario ha poi dichiarato che a partire dal primo aprile l’Esecutivo intende levare il Green pass all’aperto per bar, ristoranti e attività sportive all’aperto, mentre al chiuso altre attività passeranno dal Super Green pass al Green pass base. Il passaggio consentirà anche ai non vaccinati di poter accedere a “tutta una serie di attività che oggi non possono fare”.

LEGGI ANCHE -> Consumi, famiglie in rosso: sempre più difficile affrontare spese quotidiane

Anche per le mascherine scatterà un processo di graduale allentamento, ha detto Costa. Naturalmente questo dipenderà dall’andamento dei contagi, che andranno monitorati per tenere sotto controllo la pressione ospedaliera. Ma oggi, per fortuna, non c’è una particolare pressione sugli ospedali.

LEGGI ANCHE -> Pandemia, parla il biologo Bucci: “Zero casi Covid impossibile”. E attenti alle infezioni di ritorno dagli animali

Bisogna però, insiste il sottosegretario alla salute, vaccinare i circa 7 milioni di italiani che ancora non hanno ricevuto la terza dose, un obiettivo di fondamentale importanza perché, conclude Costa, “quando tutti saremo vaccinati con la terza dose anche una eventuale recrudescenza del virus farà meno paura”.