Proponevano finti investimenti nella “green economy” e guadagni in criptovalute: nei guai broker 49enne

Attiravano investitori con l’esca di facili guadagni e la promessa di ricavare carburante “green” dai rifiuti. Ma era una truffa ricalcata sul cosiddetto “schema Ponzi”. Così è finito nei guai con la Finanza un broker 49enne di Pesaro. Adesso per un anno non potrà esercitare la sua professione e rischia fino a 8 anni di reclusione.

La misura è arrivata dopo un’indagine delle Fiamme Gialle di Pesaro che aveva individuato una serie di investimenti finanziari illeciti.

Investimenti promossi da circa tre anni da alcune società straniere, tutte riconducibili a uno stesso gruppo.

È partita così l’operazione “Green Scam” che ha portato a perquisire la dimora del finto agente finanziario di 49 anni. L’uomo si presentava come il riferimento italiano di un’organizzazione transnazionale che, non essendo abilitata a operare sui mercati finanziari italiani, offriva varie possibilità di investimenti online, principalmente sui social network e su alcuni siti internet, inclusa una sedicente criptovaluta emessa dalla stessa organizzazione col nome di Csr.

Si trattava in realtà di una articolata frode messa in piedi sul modello del cosiddetto “Schema Ponzi” dove le vittime della truffa venivano adescate con la promessa di mirabolanti profitti a breve termine, anche in criptovaluta. Gli investitori erano invitati a finanziare un progetto industriale nel campo della “green economy” che però è risultato essere completamente fasullo.

A tal scopo il gruppo di truffatori aveva creato delle finte società di comodo con sedi dichiarate Bangkok e Amsterdam e promuoveva avveniristici progetti ecologici che millantavano di trasformare gli scarti della plastica in bio-carburante avanzato. Gli investitori venivano così irretiti non solo dalla promessa di facili guadagni, ma anche dall’apparente “nobiltà” della causa ambientale.