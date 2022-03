Scritti nazi-fascisti online, denunce e perquisizioni in tutto il Paese

Il tuo browser non supporta questo file

Otto persone sono finite sotto la lente della Digos e della polizia postale torinese, che hanno eseguito denunce e perquisizioni in merito ad alcuni post scritti in una chat Telegram, contro il Green Pass e contro Draghi

Digos e polizia postale di Torino hanno eseguito delle perquisizioni nei confronti di 8 persone, considerate autrici di post di stampo nazi fascista, razzista e antisemita. Tali post sarebbero stati pubblicati su un canale Telegram.

Gli otto indagati hanno ricevuto una denuncia per riorganizzazione partito fascista, propaganda e istigazione a delinquere.

La Digos ha effettuato perquisizioni in diverse città italiane, tra cui Torino, Brescia, Alessandria, Rieti, Brindisi, Lodi e addirittura all’estero, in Germana, luogo in cui vive l’amministratore dei canali Telegram.

In questi canali, erano postati appelli no vax contro il Green Pass e il presidente Draghi. Uno degli otto indagati è una guardia giurata torinese, mentre gli altri sette abitano in altre città del nostro Paese.

Nel corso delle perquisizioni effettuate, la Digos ha sequestrato parecchi oggetti, tra cui buste che raffiguravano Mussolini, manganelli, pugni di ferro, bandiere neofasciste e neonaziste.