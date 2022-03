Muore soffocato da un pezzo di mozzarella mentre si trova al ristorante per una festa di laurea

Un uomo di 58 anni ha perso la vita a Casoria (Napoli), in un ristorante, mentre era in corso una festa di laurea.

Un uomo di 58 anni è morto per soffocamento, poiché un boccone di mozzarella gli è andato di traverso. Il dramma è occorso a Casoria, in provincia di Napoli, dove era in corso una festa di laurea, in un famoso ristorante del posto.

Nonostante l’arrivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. L’uomo ha perso la vita in pochi istanti, tra il panico dei presenti che hanno assistito alla tragedia. Da quanto ricostruito, il 58enne avrebbe cominciato a manifestare un malore, e in pochissimo tempo il suo volto è divenuto cianotico.

I presenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi che sono giunti in breve tempo, ma hanno potuto constatare soltanto la morte dell’uomo. Sul posto sono sopraggiunti anche i poliziotti, che hanno ascoltato i presenti, per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Sulla dinamica del decesso, tuttavia non sembrano esserci dubbi: un boccone di mozzarella, andatogli di traverso, ha portato via per sempre la vita del 58enne, che è morto soffocato. Purtroppo si tratta di un triste destino comune a diverse persone, sia bimbi sia adulti, che perdono la vita per via di un pezzo di mozzarella o carne che va di traverso.

In queste situazioni, la tempestività dei soccorsi è importantissima e il saper applicare la manovra di Heimlich, che consente di salvare loro la vita se effettuata nel modo giusto e ai primi sintomi di soffocamento.