Ucraina, l’attrice Oksana Shvets muore sotto i missili russi lanciati sulla sua abitazione a Kiev

La donna, 57 anni, era molto conosciuta per le sue interpretazioni di cinema e teatro, e ha perso la vita nel corso di un bombardamento in un palazzo residenziale a Kiev

L’attrice ucraina Oksana Shvets, 67 anni, è morta nel corso di un bombardamento in un palazzo residenziale di Kiev. La 67enne era assai nota per i suoi ruoli nei cinema e nei teatri del suo Paese. Il suo decesso è confermato anche dall’account Twitter Kyiv Post, ma a diffondere la notizia è stata la compagnia teatrale di cui l’attrice era membro.

«Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets, è stata uccisa. Un dolore irreparabile per la nostra famiglia. Un brillante ricordo per un’attrice di talento. Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!», scrive la compagnia teatrale Young Theatre su Facebook.

Oksana Shvets era nata il 10 febbraio 1955 e aveva conseguito il diploma nello studio teatrale Ivan Franko Theatre nel 1975. Entrò nello Young Theatre nel 1980, ma precedentemente aveva avuto esperienze lavorative anche ala Ternopil Music and Drama Theatre e al Kiev Satira Theatre.

Era molto conosciuta per le sue interpretazioni ne «I segreti di San Patrizio», «La casa del giglio» e «Il ritorno di Mukhtar». Nel 1996 aveva ricevuto il titolo di «Merited Artist of Ukraine», un riconoscimento speciale attribuito dal presidente ucraino agli artisti che hanno mostrato un certo talento nel mondo dello spettacolo. «Prego per lei e per la sua famiglia», le parole di un utente su Twitter, mentre in molti hanno invitato la Russia a terminare una guerra «che sta uccidendo così tanti innocenti».