Edward Bronstein come George Floyd: muore soffocato dopo l’arresto [VIDEO]

A distanza di due anni dall’accaduto, è stato diffuso un video che sconvolge gli Stati Uniti. Scene già viste e che ci riportano al 25 maggio 2020, giorno in cui George Floyd è morto soffocato durante l’arresto.

Si chiamava Edward Bronstein, aveva 36 anni, ed è morto nel marzo del 2020. Il 36enne, come George Floyd, è morto soffocato durante un controllo della Polizia, in California. «I can’t breathe», «Non riesco a respirare», è la frase che il 36enne ha ripetuto insistentemente prima di perdere conoscenza.

Un video lungo 18 minuti registrato da uno degli agenti presenti mostra i drammatici istanti che precedono la morte di Edward Bronstein. Immagini che sono state diffuse su decisione del giudice John McDermott, il quale nella sua ordinanza spiega che «l’interesse del pubblico nella condotta dei suoi ufficiali di pace prevale su altri interessi e qualsiasi rischio di danno particolare». La famiglia di Bronstein ha deciso di far causa allo Stato della California e ai singoli agenti.

Dalle informazioni raccolte, Edward Bronstein sarebbe stato fermato dalla Polizia per un controllo stradale. Nel video si vedono gli agenti ammanettare il 36enne, stenderlo a terra per poi spingere con forza sulla schiena per fare un prelievo del sangue. Nel video si sente chiaramente Bronstein dire di essere diposto a fare il prelievo e poi ripetere, gridare, disperatamente: «I can’t breathe». Uno. Due. Tre. Quattro volte. «I can’t breathe» urlato per almeno dieci volte. Ma questo non è bastato agli agenti che hanno continuano a far forza sul suo corpo per terminare il prelievo, nonostante lui avesse già perso conoscenza da diversi minuti.