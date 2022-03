Aereo dei Marines precipita durante una esercitazione: 4 i morti

È successo in Norvegia: un aereo dei marines è precipitato durante una delle esercitazioni «Cold Response» della NATO.

Sull’aereo militare americano precipitato in Norvegia si trovavano quattro militari americani.

Sono morti tutti e quattro i miliari americani a bordo dell’aereo militare precipitano in Norvegia durante una esercitazione NATO. A dare la triste conferma della tragedia è Bent Arne Eilertsen, il Capo di Stato Maggiore del Nordland. Non sono stati diffusi dettagli in merito all’accaduto: i marines, infatti, parlano solo di un «incidente».

Stando alle prime informazioni raccolte, l’aereo sarebbe dovuto atterrare intorno alle ore 19 del (italiane) del 18 marzo. Ma, a partire dalle 18:30, si erano perse le tracce dell’aereo. Sembrerebbe che l’aereo sia precipitato nel momento in cui si è scatenato il maltempo. Intanto, è stata aperta una indagine sull’incidente che ha portato alla morte dei quattro militari americani,