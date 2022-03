Attaccato da uno squalo: turista italiano muore dissanguato

Stava nuotando vicino a una scogliera isolata, lontano dagli sguardi degli altri bagnanti. Quando a un certo punto è stato assalito da uno squalo.

È morto così in Colombia un turista italiano di 56 anni, in una zona popolata da una nutrita fauna di squali.

L’uomo è stato attaccato venerdì dallo squalo nell’arcipelago colombiano di San Andrés, nel Mar dei Caraibi. Dopo essere stato morso dall’animale il turista ha urlato riuscendo ad attirare l’attenzione di alcune persone che si sono precipitate per soccorrerlo dopo che faticosamente era riuscito a riguadagnare la scogliera.

Il turista italiano, che aveva riportato una profonda ferita alla gamba, è stato trasportato in ospedale. Ma il ricovero non è valso a nulla. Non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite subito. Il 56enne è morto dissanguato malgrado i tentativi di salvargli la vita.

Troppo gravi le ferite riportate nell’attacco

In una nota delle autorità locali si legge che il turista italiano è morto per il morso di uno squalo nella zona «vicina a Pox Hole, popolarmente conosciuta come la Piscinita». Oltre all’età del deceduto, il comunicato ha reso noto anche il nome del turista morto (Antonio), mentre il cognome è stato confuso con la città di origine: Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

La nota prosegue ricordando come «grazie a 14 anni di totale protezione dell’ambiente marino» nella zona si trovi la seconda più grande popolazione mondiale di squali. Nell’area del tragico incidente erano presenti due grandi squali tigre e a quanto si sa, concludono le autorità colombiane, un residente del posto aveva avvistato il turista «della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato».